美食外送員因騎車時間多、在外時間長，車禍發生機率也比較高。雲林日前一名年輕女外送員送餐途中遇到三寶老人在雙黃線迴轉，閃躲不及直接撞上，兩人多處挫傷。好險有路見不平的其他熊貓夥伴路過，連忙下車支援，不料熊貓一個接著一個停下，馬路上頓時擠滿熊貓軍團，一台台機車直接將車禍現場圍住。此一有趣奇景，被網友紀錄。

23日上午在雲林虎尾發生外送員與機車騎士擦撞意外，據了解，一名21歲女外送員騎車直行時與一名想違規左迴轉的79歲老翁發生擦撞，雙雙倒地。在等救護車到場時，陸續剛好有其他外送員行經，紛紛下車察看情形，或許不捨女外送員受傷，造成整條馬路上都被「熊貓軍團」給占領，圍住意外現場。

照片傳至各大社團後，還遭人誤解為是一起外送員趕著送單的連環車禍。其實是外送哥哥心疼外送妹妹受傷，下車察看的關心之舉，目的是為了保護車禍現場，等待警方救護車到來。不少網友笑回「Foodpanda！Assemble！」、「熊貓復育有望」、「烙人啦」、「本是熊貓生，相見何太急」、「一隻穿雲箭，千萬熊貓來相見」。

有網友見車禍地點旁邊剛好有間動物醫院，熊貓可以直接送去吧「國際犬貓診所歡迎您」，也有網友表示「如果今天剛好摔車的是男生，會有這麼多人嗎？」

(中時電子報)