台中捷運綠線將於109年全線通車，因應通車營運所需，台中捷運公司自24日12時起至11月7日17時止，公開招募基層服務人員、維修人員及行政人員，預計錄取528人，薪資依職務不同約2萬6300元至3萬6100元，採網路報名，歡迎民眾踴躍報考加入中捷行列。

台中捷運公司指出，108年度人員招募公開招考共計5類組、21類科，包含運務類組3類科、維修類組8類科、經營管理類組4類科、身心障礙類組3類科、原住民類組3類科，預計錄取528人。

這次公開招考一律採網路報名，請應考人於報名期間至台中捷運公司徵才報名系統（www.tcmetro.tw）報名。甄試作業包含筆試（題型為選擇題，占總成績50％），及面試（含職涯發展測驗，占總成績50％）二階段，各職缺甄試資格條件、專業測驗科目及甄試相關規定請至台中捷運公司徵才報名系統參閱甄試簡章。

台中捷運公司強調，台中捷運公司為台中市政府百分之百持股的事業單位，提供員工具公平性與激勵效果的薪酬及福利制度。另外，台中捷運系統除即將通車的捷運綠線外，捷運藍線已進入綜合規劃階段，捷運橘線正進行可行性研究中，歡迎熱情、專業的朋友加入中捷行列。

(中時 )