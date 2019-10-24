立法院教育及文化委員會今天舉行《性別平等教育法施行細則草案》公聽會，對於國中小如何推動性別教育，讓不同立場的人進行交鋒。今天公聽會僅委高金素梅及黃國昌兩位立委出席，在這選舉時刻，絕大多數立委不想碰觸這一敏感議題。

因應去年公投通過第11案「不應對國中小學生實施同志教育」，教育部3月底提出《性別平等教育法施行細則》第13條修正草案，把原條文「同志教育」4字刪除，改為「認識及尊重不同性別、性別特徵、性別特質、性別認同、性傾向教育及性侵害、性騷擾、性霸凌防治教育」等內容。

不過反同團體對這樣的修法內容不滿意，安定力量主席孫繼正就批評教育部是在玩文字遊戲，帶頭以文字欺騙社會大眾，以為將「同志教育」四個字刪除就是執行公民投票的意旨，但是卻將同志教育的內涵明定於施行細則中，明顯違反公民投票之意旨。

反同及家長團體為擋下教育部版《性別平等教育法施行細則》，日前聯手遊說立委，最後由立法院教育及文化委員會召委高金素梅在今天召開公聽會，聽取不同立場的意見，但僅時代力量立委黃國昌出席發言，其他立委均不願碰觸此一議題，以免波及選情。

在今天公聽會中，教育部次長林騰蛟說，教育部修正《性別平等教育法施行細則》第13條，是要培養學生性別平等意識，悅納自己與與他人的性別展現，進而能以具體行動反制各項歧視。

跨虹者代表黃佩瑩說，讀小學時，有一個團體進班上課，教同學如何分辨雙性戀、同性戀等。他們提到「如果你是女生，但喜歡的不是男生，而是喜歡女生，那就可能是女同性戀」。聽到這句話，她認定自己是女同性戀，並在往後的人生付出極大代價。

黃佩瑩表示，她小六就跟同學出櫃，並在大學階段跟家人出櫃，不過承認自己是女同性戀，不被家人、朋友諒解，她因此還得到憂鬱症。她在25歲比較成熟時，更能認識自己，因此決定脫離同性戀，但卻被同性戀圈子的人認為是背叛者。

「我是被教育誤導的人，是一個活生生的例子。」黃佩瑩說，她小學時被誤導，之後痛苦了幾十年，她希望台灣的教材內容不要有同志教育。

英國學者Mike Davison表示，英國推動「關係與性」課程，並將在2020年全面落實每個學生都要修習。最近5年，英國實施變性手術的人成長4倍，甚至有2、3歲的幼兒宣稱出生在錯誤的身體中，另青少年懷孕比例居高不下。他希望台灣不要實施類似英國的性別教育。

不過專科醫師葉柏綸則說，3歲的小孩就會有性別意識，2、3歲的小孩還未上學，卻宣稱生在錯誤的身體，這證實不是教育所造成，而是跟先天或家庭因素有關。他認為教育性別教育的內容訂得更清楚，他支持。

彰化縣國小家長委員會成員莊淑靜說，性教育的關鍵是提供一個對「性」正向看待的環境，將「性」視為健康、愉悅的，才有機會去促進青少年對於性的責任。她是兩個孩子的媽媽，認為教育部修正案兼顧公投結果、性平法立法意旨及國際趨勢，她非常支持。

(中時 )