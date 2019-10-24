日前華府智庫「全球台灣研究所」發布的「中國共產黨對台灣民主的干預」報告，引起台灣各界注意。事實上，這家在2016年由「濃烈台灣意識」的台僑資助的全球台灣研究所，相較於華府其他知名智庫年輕許多；而今年8月該研究所台裔資深研究員安大維曾因涉嫌收受台灣國安局人員提供禮物未報備且對美國聯邦調查局作偽證，一度備受關注。

據《美國之音》先前報導，雖然如布魯金斯學會（Brookings Institution）戰略與國際研究中心（CSIS）等華府智庫都有關台灣的研討會，不過這些智庫對台灣的研究多半附屬於中國大陸或其他亞洲研究項目的一部份，並非完全以台灣為專屬研究的智庫。而在2016年台灣政黨輪替後，華府開始出現專門研究台灣的智庫，全球台灣研究所（Global Taiwan Institute, GTI）即是其中之一。

報導指出，全球台灣研究所是由北美洲台灣人教授協會於2016年3月發起募款，而長期資助台灣反對運動、曾被《商業周刊》稱為「民進黨人士重要金主」的紐約台商黃文局捐贈2千多萬美元，在智庫雲集的華府杜邦圓環附近購買一棟建築物之下而設立，北美洲台灣人教授協會前會長賴義雄也出任首任主席。

而據美國新聞網站Daily Beast先前報導，全球台灣研究中心台裔資深研究員安大維（David An）因涉嫌收受台灣國安局人員提供禮物未報備，提供假租約與作偽證，在8月初被美國聯邦調查局（FBI）逮捕。

據該報導，安大維太太在3年前收到來自我國安局的洋酒與嬰兒用品等禮物，之後FBI曾多次詢問他，但安大維都不承認收禮。報導並指出，FBI查出安大維捏造租約申請銀行貸款，在本月初被聯邦調查局以收禮、偽證詞與銀行帳戶不明將他逮捕。全球台灣研究所網站當時已將他的個人簡歷給移除。

(中時電子報)