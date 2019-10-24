劇情很誇張卻無比真實！曾在國外求學經驗的人都知道，如果沒在當地加入保險，任何需自費就診項目都非常昂貴。看到有英國人因智齒疼痛，不耐排隊9個月而輕生，勾起學者包正豪的回憶。當時在英國求學的他因智齒問題需看牙醫，但預約至少得排2個月以上，若自費雖可較快但費用超嚇人，經盤算後他做了一個決定，當周即飛回台灣就醫。

「外國的月亮不一定圓」這句話，如果比較台灣和他國就醫經驗，就能感同身受，並慶幸台灣的健保制度佛心。日前有一則新聞，提到英國一位38歲男性因為忍受9個月的劇烈牙痛，排不到健保門診，最後在家中自殺身亡。

淡大蘭陽校園教授兼院長包正豪在臉書上貼文，回憶英國求診的親身經歷。他說，在英國讀書時，曾經因為牙疼（也是智齒）就醫。跑到牙醫診所，當然沒見到醫師，而是掛號的行政人員（牙醫助理？）。只見她翻開大大的記事簿，也沒看到多少人預約掛號，然後就很有禮貌地回答我說要排10周以後，醫生才有空。接著補一槍：「如果不使用NHS(英國健保)，自費就醫的話，下周即可。」包正豪最後算算自費的費用，他回到宿舍房間立刻訂機票，當周就飛回台灣就醫。

包正豪的作法，贏得老師留言讚他聰明智慧。他回覆道，「那時候是淡季，來回機票好像才300多英鎊，看醫生可不止……」。另一網友也分享親人經驗，去美國探親卻突發急症，5天後從加護病房出院，看到帳單差點沒暈倒，竟折合台幣50幾萬元……回頭看台灣健保真的是佛心。

另有網友則發揮另類想像，「如果他(那位枉死的英國人)知道在台灣自費拔牙多便宜，就能避免憾事發生。他提議政府要多思考一下法令與配套，去英國宣傳觀光醫療，讓這些人來台灣觀光旅遊兼治病。」

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(中時電子報)