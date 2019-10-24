台中市政府環保局積極汰換烏賊車，稽查管制與補助輔導雙頭並進，今年截至8月底，共淘汰大型柴油車1196 輛，數量全國第一。環保局指出，淘汰1196 輛柴油車，換算可減少碳排量5萬多公噸，相當於281萬棵樹的固碳量，對環境保護是一大助益。

環保局表示，空汙季到來，環保局出動烏賊車糾察隊，在全市主要幹道執行攔檢作業，截至9月底，攔檢柴油車521輛次，不合格106輛次，不合格率20.3％；此外，台中港各出入口擴大稽查，柴油車排煙檢測21輛次，不合格6輛次，不合格率28.5％，均已依法告發並限期改善。

環保局說，市府也配合中央政策加強汰換補助，柴油車依車齡、車重，可享1.5萬至65萬元汰換補助，統計今年截至8月底，總補助金額達1億7,253萬元，淘汰車數達1,196輛，推估PM2.5削減量達35.3公噸，減少碳排量5萬490公噸，相當於21座台中都會公園(約281萬棵樹)的固碳量，展現成果。

環保局長吳志超強調，空汙季期間，市府將加強攔檢稽查，呼籲車主落實車輛定期保養及檢測，保握機會申請汰換補助，讓老舊柴油車盡快退休，一同維護空氣品質。

(中時 )