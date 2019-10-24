蘇花砂石車撞山駕駛斷肢 現場交通阻斷中午前搶通 12:472019/10/24 中時 王志偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 砂石車撞擊山壁，車體扭曲變形。（翻攝畫面／王志偉花蓮傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台9線蘇花公路北上172.8公里處，今早發生砂石車事故，駕駛左腳膝蓋以下斷肢，已送醫急救，到院時無呼吸心跳，救護人員並將斷肢緊急送醫。 因砂石車撞擊山壁佔用南北向車道，阻斷雙向交通，警消及公路總局人員已到場交管。南澳工務段長陳鶴仁說，目前恢復單線雙向通行，因現場仍管制中，呼籲用路人遵守現場交通指揮。 (中時 ) #現場 #斷肢 #交通 #砂石車 #公路 也許您會感興趣 推薦閱讀 GoShare亂停 桃市府促業者改善 04:102019/10/20 地方新聞 阿里山公路隧道遊覽車起火 41人驚慌脫逃 16:092019/10/20 社會 公路監理系統今早故障 公總：伺服器容量不足 12:252019/10/21 生活 林佳龍南下嘉義 掛保證全力支持水上高架化替代案 14:592019/10/21 生活 台65高架排水不順 橋下成瀑布奇景 17:172019/10/22 生活 台65高架橋 逢雨成瀑布 04:102019/10/23 地方新聞 女子快速道路上逆向狂奔警急追護送就醫 13:142019/10/23 社會 工研院iRoadSafe 勇奪2019年ITS世界大會產業成就獎 15:252019/10/23 財經 宜蘭道路出現機慢車殺手 議員促改善 16:342019/10/23 生活 AI模擬齊柏林 空拍台61線 01:512019/10/24 地方新聞 社會熱門新聞 陳同佳來台鋪路 傳委任王牌大律師 - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 最悍正宮「手撕」小三 連衣服都「扒」了 - 社會 稻田裡發現巨大「稀有魚種」 網見照驚喊：快逃！ - 社會 翁鋸火箭彈慘死怪軍方？網揭真兇其實是... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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