台9線蘇花公路北上172.8公里處，今早發生砂石車事故，駕駛左腳膝蓋以下斷肢，已送醫急救，到院時無呼吸心跳，救護人員並將斷肢緊急送醫。

因砂石車撞擊山壁佔用南北向車道，阻斷雙向交通，警消及公路總局人員已到場交管。南澳工務段長陳鶴仁說，目前恢復單線雙向通行，因現場仍管制中，呼籲用路人遵守現場交通指揮。

(中時 )