米芝蓮的經典絲襪奶茶咖啡因含量等於7.3罐提神飲料紅牛。（取自新浪微博＠中國新聞網）

奶茶已成為大陸民眾，尤其是女性最愛的飲品之一，連周杰倫都忍不住一喝再喝，為之發胖也不悔，新歌《說好不哭》MV也少不了奶茶品牌的蹤影，一舉捧紅台灣品牌麥吉machi machi。

最近有大陸網友反映喝了奶茶之後睡不著，深圳市光明區消費者委員會買了知名的市售品牌珍珠奶茶檢驗，發現大陸網友最愛的喜茶、奈雪の茶、台蓋、YO!Tea有茶、COCO都可、一點點、KOI、維星、大卡司、米芝蓮等10個品牌珍珠奶茶進行檢驗，居然都被驗出含有咖啡因，平均含量為258mg／kg，其中，米芝蓮的經典絲襪奶茶（黑糖波霸）的咖啡因含量更高達522mg／kg，換算後，每杯含365mg，只要喝一杯，就等於喝了7.3罐提神飲料紅牛，難怪睡不著。

這次檢驗中，10款珍奶並未檢測出甜味劑、反式脂肪酸和塑化劑，但一點點波霸奶茶、喜茶奶茶波波冰、COCO都可珍珠奶茶、台蓋金珍珠奶茶以及KOI黃金珍奶等5款茶飲都屬高糖飲料。

據大陸前瞻產業研究院測算，基於大陸人口、城鎮化率、奶茶價格等因素的綜合，估算出2018年奶茶市場容量在1000億元人民幣（約新台幣4395億元）。

(旺報 )