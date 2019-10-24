摘星青年林家進推廣原創桌遊。（台中市政府勞工局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府勞工局持續推動「摘星青年．築夢台中」創業補助計畫，透過課程、商品媒合、職能培力、營運輔導等層面，培養創業青年多元能力。第一期創業青年林家進、陳冠彣在今年下半年已陸續進駐滿4年，表現亮眼，畢業離駐後，持續在不同領域發光發熱，他們也透過自身創業故事分享，希望為下一期築夢青年帶來更多創業啟發。

勞工局指出，摘星青年林家進在4年前進駐光復新村創業基地後，成立「莫仔桌遊」，投入開發台灣原創桌遊，也與不同領域產業合作。林家進設計出的十幾款桌遊，不僅賣到海內外市場，更整合本土獨立桌遊創作者，以「寶島桌遊來襲」品牌，迎戰國外桌遊產業；他目前進駐秀泰生活館文心店，也積極與東南亞等國外業者洽談合作，展現台灣在桌遊市場與發展的競爭力。

林家進在創業競賽中也拿下不少國際及國內的創業獎項，包括2017年第十二屆戰國策全國創新創業競賽創業類公開組文創與數位匯流組「亞軍」、經濟部第17屆新創事業金質獎等。林家進說，創業這條路上要感謝的人很多，最要感謝的是市府的資源協助與輔導陪伴，讓他縮短創業撞牆期，也才有今天的成績。

另一位將傳統製香開發成文創商品的摘星青年陳冠彣，在摘星計畫的輔導下，以「翻轉傳產」為理念，不僅從包裝、行銷導入時尚文創元素，也發揮所學，自社群電商平台著手，開發年輕族群，創造出品牌識別度，完全顛覆傳統香品的經營思維。

陳冠彣以素人之姿跨域到傳統製香，堅持以天然原料製成香品，但是傳統製香工法繁複、產能有限，常做到雙手破皮長繭。但他的努力與堅持沒有白費，除了深獲消費者肯定，2018年更獲得誠品生活肖年頭家「頭家之星」殊榮，是首間以台灣傳統製香進駐誠品通路的品牌。

勞工局強調，市府持續擴大創業基地，今年更加強「青創導師」制度，邀請第一期優秀摘星青年加入青創導師行列，帶領後輩摘星青年提升創業力。摘星青年創業故事發表於「摘星青年．築夢臺中」官網及臉書社群，歡迎瀏覽。

(中時 )