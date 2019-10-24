四周用鐵絲網圍起。（楊漢聲攝）

曾是台東小朋友的最愛。（楊漢聲攝）

台東小朋友的最愛台東兒童故事館因3年前尼伯特颱風重創，不得已關園封閉，但至今仍未修復，許多民眾看見原本小朋友心中的夢幻樂園成為廢墟，不經嘲諷升級為「鬼故事館」，希望儘快修復。對此台東縣文化處則表示，積極向中央申請經費修復。

兒童故事館前身為「專賣局出張所宿舍」興建於82年前，歷史相當悠久，被台東縣府列為歷史建築，台東縣府於14年前重修整修為兒童故事館，成為台東小朋友最愛的角落。

但3年前的尼伯特颱風，壟罩全台對台東造成重大損傷，兒童故事館也因此關閉，小朋友的夢幻樂園就此被鐵絲網圍上，園區雜草叢生宛若廢墟，讓許多小朋友傷心不已。

主管機關台東縣府文化處文化資產科則表示，兒童故事館經尼伯特風災之後毀損嚴重，致蛀蟲侵蝕荒廢待修，現階段已完成臨時鋼棚架設置及環境清理。

文化資產科強調，目前台東縣府積極向中央爭取經費，修復工程計畫已提報文資局中央審查，若11月審查通過後即可規劃動工，預計修復工期明年底完工，屆時兒童故事館就能以煥然一新的面貌與民眾相見，請大家耐心等待。

(中時 )