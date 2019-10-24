一品公園目前已全數改善完成。(林口區公所提供／新北報導)

小熊公園身障使用者轉位平台加畫紅色警示線。(林口區公所提供／新北報導)

小熊公園增設一盞8米高燈，強化平台照明度。(林口區公所提供／新北報導)

新北市林口區人口逐年增加，迄今已突破11萬人，嶄新的街道及公園成為區內一大特色，其中別具特色的共融性主題公園，更是大小朋友最愛的休閒場所，而在日前傳出幼童使用遊具不小心受傷後，林口區公所即刻啟動全面盤點、維修，並在原有告示牌上加註「使用須知」，同時也在公園內增設一盞8米高燈，強化照明度，讓孩童玩得開心又安全。

市議員蔡淑君指出，日前有1名幼童在一品公園遊玩時，不小心遭溜滑梯平台上的圓鐵洞劃傷，另外在小熊公園及樂活公園，也傳出有小朋友不小心在玩溜滑梯時受傷，希望公所能立即改善。

林口區長劉淑芬表示，區公所每個月都會派人到各公園巡檢，維護幼童使用安全，日前接獲民眾及議員反應後，也在第一時間請廠商進場盤點、維修，目前已將一品公園部分全數改善。

此外因小熊公園為全共融性公園，平台坡坎為身障使用者轉位平台，為避免小朋友不小心踩空，公所已在平台邊界加畫紅色警示線，也增設一盞8米高燈，強化平台照明度。

林口區公所指出，區內幾處特色共融性公園，如樂活、小熊及一品等，其中的兒童遊戲場都是符合遊戲場場域認證，但為確保民眾無虞，都有在各處設置告示牌，並加註「使用須知」，提醒民眾使用設備需評估自身能力。

林口區公所表示，例如樂活公園捷運滑梯本身挑戰難度較大，也在告示牌上加設警語，提醒幼童使用時應注意穿搭是否安全，建議移除身上配件及應穿著長褲等，保護小朋友細嫩皮膚。

林口區公所表示，公園內皆有投保公共意外險，萬一有受傷情事，公所將會全力協助醫療，另外也提醒民眾，因孩子創意無限，當小朋友在使用設施時，家長在一旁陪同看護，更能讓孩子玩得盡興、安全。

(中時 )