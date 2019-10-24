三星蔥近來價值節節升高，也成為宵小下手目標。（讀者提供／胡健森宜蘭傳真）

近來三星蔥價格節節攀高，1公斤的均價達到255.5元，也引來宵小的覬覦，三星鄉23日傳出蔥農放在集散場準備交貨的三星蔥竟大量失竊，損失約14萬餘萬元，警方初步調查，不排除有內神通外鬼，才讓小偷能掌握蔥農交貨的空檔時間，在短短時間內一口氣偷走了30多箱的青蔥。

23日下午，多位三星鄉蔥農依照慣例將要出貨的一箱箱青蔥先行放置在三星鄉農會所屬的萬富集散場，等待約定的貨車前來載運，不料到了下午4點多，後到的載貨人員向蔥農反應，要交貨的青蔥嚴重短缺，蔥農聞訊紛紛趕往集散場，眾人清點後這才發現有37箱、價值14萬餘元的青蔥不翼而飛。

因萬富集散場位置較為偏遠，也沒有裝設監視器，難以追查是誰偷走了這批青蔥，蔥農們欲哭無淚；警方到場初步調查，研判極可能是內神通外鬼，才能讓小偷掌握蔥農交貨的空檔時間，並在短短的時間內將青蔥偷走。

農民表示，過去曾經零星發生小偷進入蔥田行竊的事件，但像這樣大辣辣地跑到集散場偷走大量青蔥，還是第一次。

(中時 )