新球季將因阿基里斯腱重傷缺席的籃網明星前鋒杜蘭特，24日被要求從他所有搭檔過的隊友當中，選出包含他在內的最佳5人陣容，結果他挑出來的陣容，竟然沒有柯瑞、韋斯布魯克兩名曾獲年度MVP的明星後衛，頗讓外界跌破眼鏡。

杜蘭特是在參加達柳斯邁爾斯、昆丁理查森兩名前NBA球員的播客節目時，被問到這個稍嫌尷尬的問題，結果杜蘭特思考了快5秒鐘時間，挑了厄文、哈登當作後場雙衛，大前鋒則是選了卓雷蒙格林，中鋒挑了現效力暴龍的伊巴卡。

「我想我們這套陣容可以無限換防，且擁有目前聯盟最頂級的得分手與進攻組織者，」杜蘭特說，「我們還有人可以幫忙賞火鍋，這是一套完美的陣容。」可是他明明還沒跟厄文正式聯手過，卻刻意跳過柯瑞與韋斯布魯克的用意明顯。

畢竟雖然要等到2020-21年球季，杜蘭特才有可能跟厄文正式聯手，不過兩人本來就擁有很好私交，杜蘭特今年夏天會選擇離開勇士，且拒絕尼克高薪邀約的主因，就是跟厄文提前說好一起加盟籃網，所以他的最佳隊友當然要有厄文！

(中時電子報)