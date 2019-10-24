陸委會主委陳明通今日到立法院內政委員會備詢前，接受媒體採訪。有媒體提問，香港牧師管浩鳴提到怕陳同佳來台投案會受到政治力影響。陳明通回應：「我勸管牧師少講兩句話。」

涉嫌在台殺害女友的港籍人士陳同佳，日前因他案於香港監獄服刑，昨日出獄。日前香港牧師、同時也是北京政協的管浩鳴，至監獄與陳同佳會面，接著代表陳同佳向外界宣布，陳同佳出獄後願來台投案。此事引起台灣各界關注，立法院內政委員會也為此事變更今日議程，召集內政部、陸委會等單位至立院專案報告。

陳明通接受採訪時表示，關於陳同佳案，依照三個原則來處理。陳明通說，台灣香港都有管轄權，香港政府要辦，台灣就把資料給港府。港府不辦，就請把資料給台灣。陳明通指出，目前和香港討論爭取的是人犯怎麼帶回台，以及相關卷證怎麼透過司法互助帶回來。

有媒體問到，若港府不配合，陳同佳會不會最後就不來台投案了？陳明通表示：「這個我們不進一步說明。」媒體追問：「管浩鳴說怕陳同佳來台投案會受到政治力影響。」陳明通回應：「我勸管牧師少講兩句話，如果你有心要幫這個女的(受害人)伸張正義，如果有心要讓陳同佳來台受審，請你少說兩句話。」

(中時 )