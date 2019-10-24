對一般的失聯移工來說，總會想低調過日子，避免移民署追查，但印尼籍女性失聯移工阿娟竟反其道而行，近來頻繁透過臉書直播吃火鍋及唱歌等生活點滴，吸引近千人按讚。移民署高雄專勤隊循線找到她，她坦白承認自己就是失聯的移工。
內政部移民署南區事務大隊高雄市專勤隊日前接獲線報，有1名女性失聯移工經常在臉書直播吃火鍋及唱歌等，一點都不避嫌。高雄市專勤隊鎖定她的臉書動態，分析直播影像的場所特徵，認為她就是失聯的移工「阿娟」。
移民官當時在高雄火車站附近比對可能的場所，恰好聽到與臉書直播很相似的歌聲。移民官等人抵達現場時，阿娟正手持麥克風，沉浸在歌曲之中，對於查緝人員已站在她身後渾然不覺。
等到阿娟回神時，移民官表明身分並問：「妳有沒有跑掉？自己講！」阿娟還不由自主地承認：「有（跑掉），你們怎麼找到我的？」經查，阿娟就是失聯2年多的印尼籍移工，移民官將她帶回高雄市專勤隊調查後，將依據入出國及移民法等相關法規，予以收容並遣返。
(旺報 )
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