PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨總統參選人韓國瑜，屢在各家民調落後，基層支持者卻屹立不搖。韓粉甚至認為，無論如何韓明年一定會當選，因為他就是有「天命」！這點可以從去年他隻身南下參選，卻一舉翻轉高雄民進黨執政；韓流就像一陣風，起風的那一刻，無論韓黑再怎麼酸言、嘲笑，韓也能輕輕鬆鬆當選。

網友在PTT論壇發表《也許韓真的是有那個天命當總統》一文，表示：「昨天的《關鍵時刻》在討論韓國瑜，一改之前的尖酸刻薄，開始認真討論，韓國瑜也許是真的有天命。因為從去年開始，韓國瑜隻身一人下去高雄，沒錢、沒人、沒資源；不設競選總部、不搞派系、不搞組織，抱著一副隨便選選的態度去選，不抱任何希望，結果去年823後，聲望就大起，風向就真的大變了！原本韓國瑜還大輸陳其邁，結果風起以後，運就來了！運一來，陳其邁就算民調贏十幾二十個百分點，還不是慘輸十幾萬票。」

發文網友指出：「韓國瑜現在跟去年的打法一樣，每天行程很少，下午一點就沒公開行程了，不是去山上，就是去海邊；不是挖蚵仔，就是去看海龜；不是去拜廟，就是去玩沙，而且也是蔡英文十幾個百分點，連四五十個民調都輸。可是，節目裡的人說，他現在在等那個天命，在等那個東風……風起了，就會像去年一樣，大風起兮雲飛揚，也許搞不好，像去年823那樣，起風了，就順順地贏到1/11。」

不僅如此，該網友更警告：「所以，韓搞不好真的是有那個天命，什麼都不需要做，說的話還被你們這些韓黑嘲笑，但人家就是有那個天命！天命一到，自然就是總統，自然就會選上！所以奉勸那些韓黑們，不要再黑韓了，韓就是有這個天命！風一起，韓就贏了！」

(中時電子報)