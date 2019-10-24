復興建成營區心形鍊墜。（台中市政府建設局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府建設局日前完成南區復興建成營區景觀綠化改造工程，俯瞰整個營區時，可以發現碧綠草地上多條人行步道，構築出大大小小不同的心形圖樣，層層堆疊，而草地正中心還有一道紅色愛心拱門，宛如心形項鍊墜在綠地，成為拍照打卡新熱點！

建設局長陳大田說，南區復興建成營區位於復興路與五權南路口，為美化市容、營造都市生態環境，市府向國防部政治作戰局申請代管，並進行景觀綠化改造工程，自今年5月起，著手進行閒置土地環境綠美化作業，配合土壤改良及日照充足的環境條件，新植馬纓丹、朱槿、大王仙丹、九重葛等開花灌木，終年可提供蜜蜂、蝴蝶蜜源，營造鳥語花香的都市花園，日前完工開放。

陳大田指出，復興建成營區有別於一般綠美化環境，以心形鍊墜的地景意象構思，串聯美術園道、復興園道、忠明園道等城市綠廊，營造南區「心」地標，提供周邊居民休憩好去處，未來市府會繼續進行各區綠美化工程，實現「富市台中、新好生活」綠化宜居的城市願景。

(中時 )