教育部首次邀請19位馬來西亞吉打州教育廳官員來台進行為期10天的華語密集課程與文化、教育互動交流。教育部期望藉此讓馬來西亞官員瞭解台灣優質華語教育及學習環境，未來能與馬來西亞在華語教學、師資、認證及教材等各方面繼續擴大合作。

近年來台就讀大專校院的境外學生人數持續增長，從2009年的3萬9533人至2018年的12萬6997人，成長3.2倍；其中馬來西亞為僑外生人數最多來源國，多達1萬6717人，與我國關係相當密切。

馬來西亞研習團於10月19日在文藻外語大學舉行開訓典禮，包括馬來西亞吉打州教育廳學術處處長Siti Aminah Binti Ibrahim、文藻外語大學陳美華校長及教育部國際及兩岸教育司黃薳玉教育副參事等都親自出席典禮。

本研習課程由文藻外語大學華語文中心規劃，兼具理論與實務，內容豐富而多元，包含華語的聽說讀寫、華語文能力測驗及免費中文學習線上課程推廣、文化參訪（如：駁二藝術特區、台南十鼓文化園區及國立故宮博物院等）。

教育部黃薳玉教育副參事致詞表示，台灣在華語教育推動上，除了保留傳統正體中文字外，更有優質的華語師資與教材；來台灣學華語，不僅可以體驗中華傳統文化，也可感受自由民主的生活環境，及瞭解友善熱情的台灣人民，這是在其他國家或地區所體驗不到的。

台灣目前有62所華語中心可以招收境外學生來台學習華語，並有18所大學華語文教學系所培育國內外華語教學專業人才，也發展華語文能力測驗(簡稱TOCFL)，以評量外國人士的華語文程度。台灣提供外籍人士從華語文課程、師資、認證與教材等全方位的優質產品及專業服務，一定可以滿足馬國對華語的需求。

(中時 )