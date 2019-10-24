◎立場變不准問？徐國勇嗆記者：講話客氣點！

內政部長徐國勇今日到立法院內政委員會備詢前接受媒體採訪。記者質疑徐國勇前後立場不一致，睜眼說瞎話。徐國勇當場怒嗆「講話客氣點。」

◎把自己列民眾黨不分區？柯P這樣回答

台北市議員陳建銘、簡舒培質疑，市府員工若列民眾黨不分區立委是否該請辭，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲24日表示，將訂定不分區立委候選、當選權利義務，但至於是否請辭，他說，依法行事，在法律範圍內尊重人家。此外，柯強調，他不會把自己列入不分區立委名單，因為沒有意義。

◎最新民調出爐 韓國瑜急起直追

新媒體《品觀點民調中心》今針對總統大選發佈最新民調，結果顯示，若「郭柯宋」結盟，可獲得14.7％支持度，顯著低於「蔡賴配」的34.4％，「韓李配」(韓國瑜＋李鴻源)的25.3％。更值得注意的是，若最後是藍綠兩組人馬對決，蔡領先韓的差距已被逐步拉近，從上周的12.6％縮減至11.9％。

◎港媒批：蔡政府政治消費「一屍兩命」

港女命案凶嫌陳同佳何時能赴台投案，引發港台輿論關注。香港媒體痛批，台北當局未停政治操作，短短數天說法一改再改，台方口說陳同佳可以申請赴台，實際卻拒人千里；口說願意「對等、尊重」協作，卻又不尊重香港司法管轄權，提出形同跨境執法的要求，希望不要繼續拿這宗一屍兩命案件「政治消費」。

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(中時電子報)