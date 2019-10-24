週六帶著彩虹去旅行！同性婚姻正式合法化，2019年對LGBT社群來說是格外有意義的一年。同時，台灣同志遊行也將在10月26日盛大登場，。響應台灣同志遊行，KKday特別推出當日限定體驗【見證愛無限∞】LGBT彩虹之旅導覽專車，行程中將帶著大家一路造訪二二八公園、西門紅樓同志商圈、常德街、晶晶書庫等富含標誌性意義的地點，讓參與者更加了解台灣在性別平權以及同志婚姻的足跡。

【首爾夜未眠】 烤肉吃到飽、Pub Crawl 夜生活體驗。（KKday提供）

延續今年遊行主題「同志好厝邊」，「帶著彩虹去旅行」為主題推出旅遊提案，規劃四大主題行程與好友、愛人共度美好時光。像是「Fun鬆～一起桑！」推薦泡湯及按摩行程，在遊行結束後，疲倦之餘，來趟獨立湯屋的泡湯體驗，沐浴在清爽的檜木香之中，浴後享用美味的下午茶餐點。

韓國吉安得婚紗攝影體驗。（KKday提供）

慶祝同婚元年，「揪你的好厝邊，一起做！」則精選成雙成對的體驗行程，帶出在旅行中跟重要的旅伴一起，做什麼都可以的理念。其中包含小資情侶專屬的韓國婚紗蜜月旅行，全程附加中文翻譯貼心服務，用照片留下彼此美好的瞬間與回憶。

如若還沒有出國的打算，也能參與台灣在地品牌的手作飾品體驗，刻下專屬彼此的愛情見證，每一個飾品創作都代表著創作者對藝術的感受、設計的獨特，用心詮釋帶有故事性的飾品，帶給所有來體驗手作的人發自內心的祝福。

(中時電子報)