韓國瑜24日回雲林，第一站到土庫順天宮，支持民眾高舉牌子迎接他。（林宏聰、黃國峰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜。（林宏聰、黃國峰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜24日回到雲林娘家，首站抵達土庫鎮到順天宮參拜，縣長張麗善、議長沈宗隆親自迎接，熱情民眾把韓國瑜團團圍住，張麗善激動表示，雲林的女婿受到很多無情抹黑，雲林人當他的後盾，這一次不僅是中華民國的機會，也是基層的父老鄉親的機會。

張麗善說，韓國瑜受到無情抹黑，但造勢都不用動員，只要臉書PO出去，大家就知道而且很期待詢問到底何時能夠回來雲林縣，今日（24日）果然不錯，有那麼多關心韓國瑜、張嘉郡的好朋友大家齊聚一堂，顯示了雲林縣是有情有義的縣，對自己的子弟支持又鼓勵、給予溫暖，也會全力以赴支持韓國瑜當選中華民國的總統。

張麗善激動說，這次要特別加強力量，因為民進黨執政三年多來，以前有期待，但是現在所有政策、方向、理想都已經背道而馳，背離民意，為了讓整個中華民國能夠在國際立足的機會，在國際能夠揚眉吐氣，相信這一次不僅是中華民國的機會，也是鄉親父老兄弟的機會。

張麗善說，雲林縣民北漂、外飄，是一個經濟弱勢的縣份，這一次剛好有機會能翻轉，因為很需要中央立法委員幫忙，更需要中央的領導人看到雲林縣這個偏鄉窮縣，相信明年1月11日以後雲林縣一定能夠上場， 讓世界各國看到台灣有一個雲林縣。

張麗善懇託，自從有民主政治以來，總統民選以來沒有任何一個人跟雲林人有關係，這一次很難得有雲林的女婿有此機會，就是給雲林人一個機會，人不親土親，手臂往內彎，尤其非常優秀的子弟有機會參選，大家要大膽說出來，無論如何都要支持自己的人，甚至到外縣市也要告訴大家，說有機會讓中華民國翻轉，要支持雲林縣的女婿，雲林如果好台灣就好，如果雲林贏了台灣就有未來，相信媽祖也會給雲林人機會。

(中時 )