為參加「ITF台北國際旅展」，台北神旺(攤位編號N712)提供多元餐飲優惠，並再度推出於「台灣美食展」期間大賣的「餐飲住宿通用券」，住宿、4間餐廳自由選、且平假日午晚餐皆適用。伯品廊西餐廳「平日精緻自助餐雙人優惠券」1,540元、約7折，和澄江鍋物Shabu「火鍋吃到飽優惠券」650元、76折。潮品集則有全館折扣最低的「片皮鮮汁鴨10人桌菜券」10,800元、約55折)，歷屆銷售人氣王「潮食料理雙人點心券」、「龍蝦鮑魚羊排套餐券」。提供精緻懷石套餐的澄江日本料理則有中卷和風姿煮搭配豬肉陶板燒的「海陸雙主菜套餐券」980元、約65折。

除了優惠折扣，神旺大飯店在展場加碼推出「買氣好旺抽抽樂」回饋活動。凡於旅展現場消費達6,000元即可獲得乙次扭蛋機會(無累積累贈)。獎項包含價值5萬元的神旺商務酒店總統套房住宿券、伯品廊精緻自助餐平日雙人優惠券、澄江鍋物Shabu火鍋吃到飽餐券、龍蝦鮑魚羊排套餐券、潮食料理雙人點心券等。持台新銀行信用卡於神旺攤位消費達6,000元，另可兌換市價約3,980元的「肌膚之鑰旅行組」乙組，內容包含光采淨透潔膚皂、光采卸妝乳、光采保濕露、精萃光采修護精華乳，數量有限，送完為止。

(工商 )