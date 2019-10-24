身體若累積了過多內臟脂肪，除了體態肥胖外，還會提高動脈硬化、高血壓、糖尿病等心血管疾病。但其實，內臟脂肪比起皮下脂肪，是更容易被消除的！

早安健康報導，日本媒體NEWS-Post Seven針對內臟脂肪問題採訪27位醫學專家，整理出前五名消除內臟脂肪最有用的食物，幫助大家有效減脂。

●第5名：鯖魚、沙丁魚

藥劑師長島壽恵指出，鯖魚有好的脂質，能使內臟脂肪不容易形成，還可以幫助血液流通。沙丁魚則富含EPA和DHA、可抑制膽固醇值上升。

●第4名：綠茶

醫學博士島野雄實說，綠茶裡的單寧酸、咖啡因有燃脂效果，可減少內臟脂肪。

●第3名：納豆

日本醫師川西輝明說，納豆具有豐富蛋白質、維生素以及整腸效果，幫助減肥和減少內臟脂肪。

●第2名：大麥

田中醫院院長田中優子指出，大麥的β-葡聚糖食物纖維，有助於血中膽固醇下降。

●第1名：海帶芽

日本醫師工藤孝文推薦吃海帶芽，減少內臟脂肪，「它的膳食纖維有助腸内益生菌繁殖，生產短鏈脂肪酸，抑制脂肪吸收」。

(中時電子報)