國際人權聯盟近日在台灣舉辦第40屆年會，年會中國際人權聯盟通過多項決議文，包括針對香港人權狀況的緊急聲明，「敦促香港當局保證和平集會自由的權利，根據國際標準對抗議活動進行維安，並根據國際專家的建議，對警察使用武力的比例進一步培訓。」

針對香港人權聲明也提及，「敦促香港當局成立一個獨立委員會，對警察過度使用武力，進行迅速徹底和公正的調查，以識別和制裁濫權者。」、「敦促香港當局終止將集會指定為「非法」的做法，並停止使用此類方式禁止示威，或對參加者採取法律行動。」

也對台塑越南鋼鐵案提出嚴正的訴求，針對越南政府為「由公正的國際專家團隊進行真相調查，以釐清污染的源頭，並要求其負起責任。同時，也應該計算受害者的損失與賠償金。」、「立即無條件釋放所有被越南政府恣意關押的環境運動者。」。

針對台灣法院則訴求「法院應審酌兩造主張，重新考量審理越鋼案，且應提供受害者符合國際人權標準的保護，以符合公正審判的標準。而從訴訟經濟的角度來看，法院也應儘速審理越鋼案。」

同時，國際人權聯盟也通過數個決議文包括針對蘇丹、土耳其、喀什米爾的人權情況表示關切，同時也有一份決議文，針對中資企業在中南美洲亞馬遜流域所造成的環境破壞及對於當地原住民人權的侵害，予以譴責、要求咎責。

(中時 )