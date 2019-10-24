內政部長徐國勇表示蔡政府對港嫌陳同佳的態度一致，沒有髮夾彎的問題，遭中時記者詢問是否是「睜眼說瞎話」，動怒表示「講話客氣點」，而事實上這也不是民進黨政務官第一次「睜眼說瞎話」。

今年1月22日時，陸委會主委陳明通就被指控，文教處審查駐京記者的意識形態；陸委會副主委兼發言人邱垂正表示對這個說法「毫無所悉」，這不是陸委會的政策。

而中時記者進一步追問，表示漢聲廣播電台請了一位聯合報記者作為來賓，談2019年兩岸關係的展望，做好的節目內容，陸委會這邊的官員還沒有審聽過，處長就直接封殺了這集節目。

記者請官員不要裝糊塗或是選擇性失憶，否認自己曾經給駐京台媒貼上標籤這回事，直說硬拗沒有講過只會顯得沒有肩膀。

對此，陳明通重申，陸委會沒有這樣的政策，對於記者的指控將會再進一步了解，但他保證，陸委會絕對不會做這種事。

記者對於陳明通的說法並不買單，質問陸委會文教處從何時起步上促轉會以及監察會的後塵，也成為了東廠的附屬組織；對於這個指控，陳明通否認，並表示中間的狀況還需要去了解，更再度重申沒有這樣的政策。

陳明通跳針的說法，記者直說陸委會給台媒貼上政治色彩的行為，台媒難道就得欣然接受嗎？直呼陸委會是「只許州官放火、不許百姓點燈」。

(中時電子報)