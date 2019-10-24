台中市政府教育局為提供學前特教幼兒優先入園機會，將舉辦「特教幼兒入幼兒園鑑定安置」，11月1日起至30日止受理報名，凡設籍台中市並於109學年度滿二足歲至入國民小學前，即103年9月2日至 107年9月1日出生的身心障礙（含發展遲緩）幼兒均可報名申請入幼兒園鑑定安置。

教育局表示，台中市特殊教育學生鑑定及就學輔導委員會以「適性就近安置」為原則，依照幼兒身心障礙程度及適應情形進行安置作業，市府受理鑑定安置報名工作後，將由心理評估人員為每名個案進行教育評估，並召開審查會議及安置協調會議。

相關鑑定安置申請相關表件及宣導影片可至「教育局全球資訊網→組織職掌→各科業務→特殊教育科→身心障礙學生跨階段鑑定安置宣導活動專區」 下載。

教育局提醒，預計於109年3月13日公告鑑定安置結果，相關訊息可電洽台中市中區特教資源中心04-22138215分機820、教育局特教科04-22289111分機54612。

(中時 )