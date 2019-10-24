民進黨立委管碧玲今天在立法院司法法制委員會質詢監察院秘書長傅孟融，管碧玲不認同監察院立案調查安倍賀電來源，管碧玲強調，「安倍賀電怎麼來就是不能曝光！曝光最符合中國的利益！」管質疑，監察院只要知道賀電出處就夠了，為什麼還要調查這個賀電是怎麼來的？

管碧玲指出，根據《監察法第27條》指出「調查人員必要時得封存有關證件，除有妨害國家利益者外，該主管不得拒絕」，所以是容許監察院應該可以有拒絕的權力，傅回應，「立案的內容經過當然要保守秘密，本來就不能洩密」，管接著問，但是這條沒處理到被調查人的人有權拒絕，傅解釋，因為公務員違法失職都在監察權範圍。

管碧玲接著表示，安倍賀電怎麼來的？就是不能曝光，曝光最符合中國大陸的利益，外交人員跟中國大陸在第一線角力奮鬥的時候，要把這秘密公諸於世，接受你們調查？今天這案立案本身就違背國家利益，「拿到賀電，你只知道出處就夠啦！還要調查他怎麼來嗎？」

管碧玲要求監察院注意，調查這案時要注意到國家利益在哪，「我不認為拿來政治操作符合國家利益」，任何政治人物都知道賀電賀匾送給對方，就是對方一定會公告周知，拿到賀電公佈出來有什麼錯？安倍有抗議嗎？他媽媽跟弟弟參加其他國慶活動，一句都沒苛責，要調查什麼？

(中時 )