柯市府創立「廉政透明公約」，議員梁文傑24日質疑，公約屬行政規範為何不揭露也不給大家看，若是市長跟局處首長私人契約，那就不要利用市府資源管理，他認為，一旦動用公務機關就有揭露責任，否則就是作假。柯文哲對此回應，是一種政治宣示意義，北市政風處長沈鳳樑解釋，登錄資料屬備查性質，平時不對外公開揭露，應受《個資法》保護。

北市府2015年3月25日實施廉政透明公約，柯文哲第一任期有67人簽署、第二任期64人。

柯文哲今赴議會專案報告，梁文傑表示廉政公約性質，柯文哲稱是市長與局處首長契約，所以不用揭露、備查，要看只有市長可看，他質疑廉政公約是行政規範還是私人契約，如果是行政規範，有政風處處理，如果是私人契約，那為何要市府管理？

梁文傑說，既然是用市府資源管理登錄資料，就應該揭露，否則就不該弄一個形式上的東西作假。

對此，柯文哲回應，登錄是容譽制，他是一個示範，也是一種政治宣示意義，至於可否揭露，等他犯法就可以。沈鳳樑進一步解釋，各項登錄資料屬備查性質，平時不對外公開揭露，並應受《個資法》保護。

(中時 )