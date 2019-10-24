108年全國運動會今天傍晚就要閉幕，上午也進行數個項目的決賽，射箭反曲弓混雙金牌戰由地主桃園市出戰新北市，經過加射後，由桃園市彭家楙/郭振維留下金牌，彭家楙本屆全運在女團、個人及混雙一共進帳3面金牌，相當風光，也為年底東京奧運國手決選增添信心。

這場反曲弓混雙金牌戰，每隊兩位選手輪流各射2箭，分數較高的一方獲得2分積分，彭家楙/郭振維及新北市雷千瑩/湯智鈞互相拉鋸，首局新北市38比33拿下，第2局桃園市36比35險勝，第3局再換新北市38比34收下，第4局桃園市有2支10分箭、新北市沒有，因此桃園市38比34再下一局，也讓雙方積分上形成4比4僵局，必須透過加射分高下。

加射由桃園市先出擊，彭家楙和郭振維都是9分箭，湯智鈞8分、雷千瑩9分，最終桃園市1分之差勝出、保住金牌。

彭家楙本屆全運會在個人反曲弓完成2連霸，加上女團和混雙站上頒獎台最高處，累計3金到手，教練歐翼之前透露，彭家楙為了年底奧運國手選拔，近日不斷調整，希望把狀態拉到最佳，爭取前進東京奧運的機會。

(中時電子報)