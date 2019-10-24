藍營嗆密會政協委員 徐國勇：不要給我扣帽子！ 16:232019/10/24 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 內政部長徐國勇24日在立法院火力全開。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 內政部長徐國勇24日在立法院火力全開。（黃世麒攝） 內政部長徐國勇24日在立法院火力全開。（黃世麒攝） 內政部長徐國勇24日就陳同佳案赴立法院報告並備詢，國民黨立委許毓仁（見圖）指徐與大陸政協委員密會，徐國勇聽聞後也不干示弱，怒批立委「不要給我扣帽子」，雙方唇槍舌戰。（黃世麒攝） 國民黨立委許毓仁（見圖）秀出資料，指上網搜尋就能查到管浩鳴具有大陸政協委員身分，陸委會及內政部竟然一無所悉，怒批實在太離譜。（黃世麒攝） 內政部長徐國勇（左起）、法務部次長張斗輝、陸委會主委陳明通24日就陳同佳案赴立法院報告並備詢，在野黨立委狂轟政府前後立場不一致，更與大陸政協委員密會，徐國勇聽聞後也不干示弱，怒批立委「不要給我扣帽子」，強調政府立場沒有改變，香港不辦就台灣自己來辦。（黃世麒攝） 內政部長徐國勇、法務部次長張斗輝、陸委會主委陳明通24日就陳同佳案赴立法院報告並備詢，在野黨立委狂轟政府前後立場不一致，更與大陸政協委員密會，徐國勇聽聞後也不干示弱，怒批立委「不要給我扣帽子」，強調政府立場沒有改變，香港不辦就台灣自己來辦。 國民黨立委許毓仁秀出資料，指上網搜尋就能查到管浩鳴具有大陸政協委員身分，陸委會及內政部竟然一無所悉，怒批實在太離譜。 (中時 ) #徐國勇 #政協委員 #許毓仁 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳同佳出現在桃機抓不抓？徐國勇：來台灣就抓 13:102019/10/21 政治 徐國勇坦承 曾見過陳同佳牧師管浩鳴 19:412019/10/21 政治 藍委與蘇揆互嗆「閉嘴」、「你叫什麼叫」 11:482019/10/22 政治 徐國勇改口 可在香港臨櫃辦簽證 04:102019/10/24 兩岸要聞 徐國勇：陳同佳要來台 必須臨櫃辦理入台簽證 10:112019/10/24 政治 立場變不准問？徐國勇嗆記者：講話客氣點！ 10:152019/10/24 政治 媒體質疑綠營髮夾彎 徐國勇：講話客氣點 11:082019/10/24 政治 徐國勇不知管浩鳴是政協 藍委：維基百科都查的到 13:082019/10/24 政治 徐國勇嗆記者 葉毓蘭譏：部長好大啊！ 12:532019/10/24 政治 徐國勇嗆記者引爆爭議 謝寒冰四字狠酸網大讚！ 14:032019/10/24 政治 政治熱門新聞 追查蔡論文門 彭文正闖LSE：保全竟驚爆... - 政治 又要選了？宋楚瑜：我準備了40年！ - 政治 最新民調出爐 韓國瑜急起直追 - 政治 一張餐廳公告曝景氣真相！鄭師誠諷：感謝蔡總統 - 政治 黑韓發大財？網轟這三主持人沒良心 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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