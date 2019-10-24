內政部長徐國勇24日在立法院火力全開。（黃世麒攝）

內政部長徐國勇24日在立法院火力全開。（黃世麒攝）

內政部長徐國勇24日就陳同佳案赴立法院報告並備詢，國民黨立委許毓仁（見圖）指徐與大陸政協委員密會，徐國勇聽聞後也不干示弱，怒批立委「不要給我扣帽子」，雙方唇槍舌戰。（黃世麒攝）

國民黨立委許毓仁（見圖）秀出資料，指上網搜尋就能查到管浩鳴具有大陸政協委員身分，陸委會及內政部竟然一無所悉，怒批實在太離譜。（黃世麒攝）

內政部長徐國勇（左起）、法務部次長張斗輝、陸委會主委陳明通24日就陳同佳案赴立法院報告並備詢，在野黨立委狂轟政府前後立場不一致，更與大陸政協委員密會，徐國勇聽聞後也不干示弱，怒批立委「不要給我扣帽子」，強調政府立場沒有改變，香港不辦就台灣自己來辦。（黃世麒攝）

內政部長徐國勇、法務部次長張斗輝、陸委會主委陳明通24日就陳同佳案赴立法院報告並備詢，在野黨立委狂轟政府前後立場不一致，更與大陸政協委員密會，徐國勇聽聞後也不干示弱，怒批立委「不要給我扣帽子」，強調政府立場沒有改變，香港不辦就台灣自己來辦。

國民黨立委許毓仁秀出資料，指上網搜尋就能查到管浩鳴具有大陸政協委員身分，陸委會及內政部竟然一無所悉，怒批實在太離譜。

(中時 )