為了擠進名校，大陸爆發「高考移民」亂象，利用大陸各省市錄取分數和名額不同的特點，考生把戶籍轉入分數門檻較低、競爭力較小的省市。因應此現象，日前，廣東省教育考試院發布通知，明確廣東省2020年普通高校考試招生改革工作改革舉措，推廣採用「人臉識別技術」進行考生身份驗證、允許符合條件的港澳學生報考。

通知指出，嚴肅查處通過非正常戶籍學籍遷移、戶籍學籍造假、出具虛假證明材料等手段獲取高考資格及「在冊不在校、人籍分離」等高考移民行為，高中學校校長要對學生學籍管理負直接責任。

從2020年起，戶籍從省外遷入廣東省的學生在粵報名參加高考，應屆畢業生原則上須有廣東省高中階段學校學籍並實際就讀，往屆生須符合畢業學歷和戶籍遷入時間要求。對具有香港或澳門居民身份證、《港澳居民來往內地通行證》或《港澳居民居住證》，並在廣東省高中階段學校實際就讀的學生，視同廣東省戶籍考生允許報考。

2020年，廣東省所有普通高考標準化考點及考場要全面完成電子監控系統高清升級改造工作。新增普通高考考點及設備更新的考點，全部推行考生入場「人臉識別技術」驗證考生身份。措施還包括增加廣東省農村和貧困地區學生上重點高校的人數和比例，以及將拓寬應用型本科院校招收中高職院校畢業生招生通道。

綜合陸媒報導，之所以會出現「高考移民」，是由於大陸各地區教育資源分布不均，每個省市錄取北大、清華等名校分數和名額都不同，就有利用這點，把戶籍遷到分數門檻較低，競爭較小的地區，參加高考，但實際上並未就讀當地學校。案例在深圳、廣州、廣東等地皆有出現。

(中時 )