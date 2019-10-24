秋天賞花趣！向日葵大朵開！台北市工務局在關渡平原營造大面積秘境花海，其中便有高挺健碩的向日葵，11月向日葵花田將帶給大家漂亮且壯觀的景色，想要體驗倘佯在向日葵花海中的浪漫的民眾千萬把握機會別錯過了喔！

其葉互生，心狀卵圓形或卵圓形，頂端急尖或漸尖。（圖取自台北旅遊網）

西臘神話中水澤女神克莉緹娜深深地愛著太陽神阿波羅，但阿波羅卻不喜歡她，這讓克莉緹娜非常傷心，她每天思念著太陽神阿波羅，只要太陽一出來，克莉緹娜就跟著太陽由東往西轉，目不轉睛地盯著太陽看，漸漸的她的手腳變成了根鬚固著在土地上，而她那嬌俏的臉則變成永遠朝著太陽轉動的花兒；這花就是明艷鮮黃的向日葵。

向日葵是菊科向日葵屬一、二年生草本植物。（圖取自台北旅遊網）

向日葵(Sunflower)又稱迎陽花、日輪草、一丈菊，是菊科向日葵屬一、二年生草本植物，原產於美洲，現在全世界各地都有栽培，其用途多樣而且是全球重要的油料作物，另因其生長中的花朵會隨著太陽由東向西轉動的特殊向日性，因而得名向日葵。

向日葵在台灣有多種不同的品種，其利用方式也不太相同，用花型可分為單瓣、重瓣、單花、多花等品種，採用途分可分為食用型、盆栽型、切花型等品種。高莖品種可做為切花，矮化品種可做為盆花或花壇造景，專門生產種子的向日葵則可以做為葵瓜子供食用或榨油用。

瘦果倒卵形或卵狀長圓形，灰色或黑色，內有種子一枚，就是我們常吃的葵瓜子。（圖取自台北旅遊網）

此外向日葵也是良好的蜜源植物及綠肥作物，可謂用途廣泛的花卉。以台灣氣候而言，全年均適合播種向日葵，但最適合發芽的溫度為介於攝氏20-30度之間，因此以春、秋兩季最適合其播種。向日葵強韌的適應力並不需要任何特殊的照顧，只要給予充分水分，再施以適當肥料及日照，植株通常都能茁壯而開出美麗的花朵。

向日葵廣受民眾的喜愛，很適合作為營造花海景觀之植栽。（圖取自台北旅遊網）

(中時電子報)