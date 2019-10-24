日本首相安倍晉三24日上午在首相官邸與為參加日皇即位禮訪日的南韓總理李洛淵會談，李洛淵當面轉交了南韓總統文在寅的親筆信，兩人談了約20分鐘，但似乎沒有找到改善日韓關係的突破口。

日本外務省會後發表新聞稿指出，安倍在會談中針對日韓關係表示，「日韓兩國對彼此而言都是重要的鄰國，在以北韓問題為首的諸多問題上，日韓美的合作極為重要。現在日韓關係處於非常嚴苛的狀況，我認為重要的日韓關係不應就這樣擱置，希望南韓遵守國與國之間的約定，盼能作為促使日韓關係恢復到健全關係的契機。」

安倍還表示，為了解決問題，兩國外交當局之間仍將持續意見溝通。安倍與李洛淵一致認為兩國持續對話很重要。

安倍強調，此時兩國議員間、國民之間，尤其是年輕人之間的交流，還有地方上的交流更形重要。李洛淵也表示認同。

日媒報導，李洛淵在會談中訴求改善兩國關係，安倍則提及有關日戰前徵用工問題，希望南韓修正違反《日韓請求權協定》的狀態。

富士電視台報導，李洛淵會談後被日媒問起文在寅信中內容時表示，「不知道，日本方面會發表」。安倍與李洛淵前次會談是去年9月在俄羅斯遠東海參崴，這次是時隔1年多的會談。

2戰時日本企業徵用南韓勞工，南韓法院近來在徵用工訴訟中屢判日本企業應負賠償責任。日本方面主張，兩國在簽署《日韓請求權協定》時，南韓已放棄所有索賠權，南韓的作法乃違反國際法，日本要求南韓改正，但韓方不予回應。

此事成為日韓對立的導火線，日本對南韓出口產品加強管制，南韓決定停止軍事情報保護協定(GSOMIA)等，使得民間的反日、反韓情緒升高，雙方關係日漸惡化。

(中時電子報)