國軍弟兄協助受災戶清理遭祝融的家園。(曹婷婷攝)

歸仁區仁愛六街22日下午一場工寮火警，火勢迅速延燒，殃及一旁10戶民宅慘遭祝融，屋子被燒得焦黑一片，家當幾乎付之一炬，目前仍無法居住，國軍第八軍團五四工兵群今天派遣80人協助受災戶清理家園，清除10戶民宅燒毀家具等物品，希望能讓受災戶早日返家。

歸仁區長柳世雄說，第一時間協助29位受災民眾安置青森商旅及徠歸仁飯店，另有2戶住親友家，第2天則多數民眾都選擇暫住親友家。歸仁區公所表示，目前先幫助災戶將家園復原，後續火災究責仍待進一步釐清，包括慈濟和當地善化寺也都致贈慰問金給受災戶，希望暫時紓困受災戶無家可歸的困境。

國軍80位弟兄今早協助受災戶進行家園重整，由於多戶受災嚴重，幾乎所有屋內家具、沙發、冰箱均燒得焦黑，搬運清理花費不少時間，國軍表示，全數清理完成後才會撒離。住戶也趕回來協助國軍清理家園，有長輩看到家具燒毀被當垃圾丟掉，捨不又上前撿回來。

(中時 )