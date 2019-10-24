國民黨總統參選人韓國瑜提出未來要讓故宮所有文物在同時間展出，針對外界質疑此一主張的可行性，韓國瑜的國政顧問團總召張善政今日召開記者會幫韓國瑜說明，指出韓國瑜將提出故宮4.0計畫，包括擴建故宮北院、讓故宮南院也展出國寶，乃至於輔以數位故宮計畫，用數位展覽補實體展覽空間不足，藉此完全可以實現故宮文物一次展。

張善政舉例，如果去故宮現場看翠玉白菜，因為人潮眾多，可能必須隔兩三公尺外遠遠觀看，如果數位線上觀看反而可以看得更細更清楚，張善政還在記者會現場播放大陸製作的清明上河圖動態影片，表示藉由數位活化，可以讓原本畫中靜態的人和船動起來，觀看效果不輸原作。

張善政還指出，民進黨政府任內故宮院長陳其南主張要讓故宮台灣化，以多元文化之名搞台獨，民進黨政府毫不珍惜故宮文物。如今民進黨政府定位故宮南院展出亞洲文化文物，這是市場區隔錯亂的作法，故宮最好的客群是國際觀光客，國際觀光客怎會來台灣看亞洲文化？要看的是台灣文化與中華文化，亞洲文化文物應該是要給國人看的，但故宮南院對國人而言交通並不方便，所以故宮南院應該要以展出國寶為主，亞洲文物轉移到縣市文化中心展出。

前故宮院長馮明珠指出，從2011至2014年故宮參觀人數在全球博物館中排第七名，2015年提高到第六名，2017年掉到第九名，2018年跌出前十名。她還指出馬政府時提出故宮擴建，民進黨立委質疑認為擴建會導致山崩，但中華民國能蓋出101大樓、深入地底的捷運和海底隧道，技術上怎麼會無法讓故宮擴建？

(中時 )