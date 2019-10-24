雲林縣議會議長沈宗隆是全台第一個挺身支持韓國瑜參加黨內總統初選的地方議會首長，韓國瑜24日回故鄉雲林，第一站到沈宗隆家附近的土庫順天宮拜拜，沈雖脊椎開刀還在休養，但他穿著護腰堅持到場，懇切幫韓拉票「他是我們所有人的希望，是我們台灣的救星」，台下民眾也高聲呼應。
沈宗隆說，這一段時間走來大家眼睛都在看，韓國瑜沒有讓大家失望，16日請假以來進行總統競選行程，從屏東到台南到嘉義，今天回來自己的故鄉雲林，韓國瑜就是台灣的希望，也是我們所有人的希望，是台灣的救星，今天大家來向他鼓勵，就是要送他進去總統府。
沈宗隆話鋒一轉說，最近民調很詭異，韓的民調都輸10幾趴，看場面也知道不可能，哪有民調輸10幾趴的，等於是要輸130萬票，如果輸16趴就要輸近200萬票，可能嗎？台下民眾高喊不可能，「我宣布韓國瑜已經倒贏100萬票」，大家要有信心。
沈宗隆說，他家只看中天電視，其它台看了心情都很不好，感到鬱卒焦慮，台下一名婦女大喊「我家也是（只看中天）！」
(中時 )
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