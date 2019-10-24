臺北城市科技大學掀起快樂學習風潮，引進企業師資授課、鼓勵學生實作與參賽、鏈結國內外的實習，激發學生多元的學習價值，使學生成為「2019亞洲盃鼓王鼓后爭霸賽」的「亞洲爵士鼓王」，與眾所矚目的高爾夫球后，讓學生成就自我、圓夢未來。

歷經4年的挑戰比賽，來自臺北城市科技大學流行音樂程大四生張育齊靠著苦練，終登上「2019亞洲盃鼓王鼓后爭霸賽」的「亞洲爵士鼓王」寶座，今天舉辦「大師講座」，由流行音樂學程主任薛忠銘開講，並在會中邀請「亞洲鼓王」出席其中與學弟妹交流成功心法。

臺北城市科技大學流行音樂學程主任薛忠銘表示，現在是各種音樂潮流融合的時代，系上帶入的產業資源包含音響公司、電影配樂與音樂會樂手，他期勉學生把夢做大，將擁有最務實的未來。

城市科大流行音樂學程大四生張育齊從小有音樂夢，大一開始每年報名參加「亞洲盃鼓王鼓后爭霸賽」，都沒有名次，直到去年終於拿到第二名，得名後反而陷入迷惘，後來調整腳步加強練鼓，最後以樂曲「Get to it」的爵士鼓表演，躍居「2019亞洲盃第四屆鼓王鼓后爭霸賽」大專組爵士鼓第一名。

張育齊認為，學校裡充滿快樂學習的氛圍很重要，先是透過主任薛忠銘悉心安排唱片產業業師到校執教或演講，包含製作、錄音、演唱、行銷、宣傳、經紀等，學習整個流行音樂實務面的產業架構，了解自己的就業目標，再加上學校經常舉辦校內、外成果發表會或與社區交流的展演活動，例如「第一支舞」、「淡水有約」等，給他舞台經驗的寶貴養分，有自信把所研讀的各國鼓手演奏的技法大膽秀出來，「學習不會死板板，每天累積一些小成果，達到心中夢想」！

無獨有偶，城市科大休閒系大三生陳萱2017年成為世大運國手也是雙面銀牌得主，在曾任奧運國家代表隊教練的休閒系教授曾秀鳳協助下，使她在聲寶女子賽摘下業餘球后，表現亮眼!去年9月成功打入職業選手，今年即拿下聲寶女子公開賽亞軍，寫下轉戰職業最佳排名，今年再度以新人姿態搶下國內只有10個名額的LPGA裙襬搖搖的出賽權。

陳萱在休閒系不只專注在高爾夫球學習，也參與她有興趣的水域課程，和同學們倘佯在獨木舟、潛水等課程中，藉由多采多姿課程，挖掘更多潛力，繼續朝世界球后夢想邁進。

(旺報 )