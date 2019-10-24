針對香港殺人犯陳同佳如何來台自首一事，內政部長徐國勇24日早上在立法院表示，要請陳同佳去「臨櫃辦理」，內政部方能掌握其行蹤。

但經記者查詢，自2017年7月1日起，台北經濟文化辦事處（香港）櫃檯已停止受理香港永久居民申請赴台出入境証，香港居民需登入內政部移民署網頁進行線上申請電子簽證，經移民署線上核准、發送電子簽證後，方得赴台。

但徐國勇23日時曾表示，「台灣從未限制陳同佳入境，而是註記禁止電子簽證，要求以臨櫃辦理」，以掌握陳同佳的行蹤。

但問題來了，陳同佳因內政部移民署的註記，無法自香港機場登上赴台飛機，自然也無法在台灣機場臨櫃辦理落地簽。而台北經濟文化辦事處（香港）也已取消臨櫃申請、只能進行線上申請，那陳同佳到底要去哪裡臨櫃申請？徐國勇「臨櫃申請」的說法又從何而來？

記者去電台北經濟文化辦事處（香港），詢問陳同佳要如何臨櫃申請赴台簽證？該處回應，的確已取消香港居民臨櫃申請赴台簽證的服務，目前都是採線上申請。陳同佳一事較為複雜，得請示長官，方能回覆。

(旺報 )