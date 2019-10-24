門口交通最複雜的彰化警分局莿桐派出所終於要喬遷了，新址擇定在中華西路與崙美路口，今天舉行動土典禮。（吳敏菁攝）

莿桐派出所空間狹小。（彰化縣警察局提供／吳敏菁傳真）

新莿桐派出所外觀。（彰化縣政府提供／吳敏菁傳真）

新莿桐派出所外觀。（彰化縣政府提供／吳敏菁傳真）

門口交通最複雜的彰化警分局莿桐派出所終於要喬遷了，新址擇定在中華西路與崙美路口，今天舉行動土典禮，解決困擾已久的「房事」問題指日可待。縣長王惠美表示，福興分駐所、二林分駐所、員林南區派出所也在做土地的取得及後續興建的相關程序，期待讓警察同仁有一個更好的環境，一起為彰化來打拚。

莿桐派出所，舊莿桐派出所位於彰化市彰鹿路6號，從1932年興建至今已有86年，房屋為日式建築，實際能作為辦公廳舍只有40坪空間，卻得擠進員警26名，所轄人口數約有3萬1000人，又最在彰鹿路、彰水路和的國道1號交會地帶，交通複雜、流浪又大，門停卻又相當的狹小，相當不便，又面臨地主追討土地，搬家成了迫切之需。

這次動土儀式，各級民意代表，彰化縣警察局長方仰寧和各警友會等都參與，彰化縣政府編列3830萬元經費興建，新址位在國一高速公路彰化交流道北上匝道東側，彰化市西門口段428-36地號，新平路中油加油站右方、地目屬「公兒18用地」私有地，該塊2.2公頃土地，地主自辦都市計畫變更，4成土地作為作公共設施，其中2395平方公尺作為桐所遷建預定地，將興建3層樓建築，預計明年底可以完工。

(中時 )