在台殺害港女的香港人陳同佳有意來台投案，陸委會第一時間表達拒收，隨後蔡政府改口稱，已向港府表達希望檢警赴港押解陳嫌來台，並重申陳嫌只要來台一定會逮捕審判，被質疑蔡政府為救選出現髮夾彎。台灣競爭力論壇執行長謝明輝今召開記者會痛批，蔡英文口口聲聲抗中保台，卻政治操弄失主權，沒有資格連任中華民國總統。

謝明輝指出，司法正義是國家主權彰顯，蔡既然要保台，應該要把犯嫌引渡回台受審，但蔡政府因拒收在台殺人犯陳同佳，閹割我國司法主權，引發社會極大反彈，如今看情勢不妙，態度直接大轉彎，為了自己的選舉把國家主權都丟掉，我們要嚴正譴責。

針對陳同佳案蔡政府髮夾彎，謝明輝認為，行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、陸委會主委等人應引咎辭職，他們至今卻仍做得好好的，如同外交部長吳釗燮任內不斷有邦交國斷交，依舊保有官位做得好好的，可見民進黨沆瀣一氣，任何失主權的行為都敢做，為了選舉無所不用其極。

銘傳大學犯罪防治系兼任副教授唐雲明表示，殺人犯理應抓回來按照司法程序審理，行政院長先說此案是香港人殺香港人，內政部長也說香港與台灣沒有司法互助，這種推卸責任的政府，聲稱要維護台灣主權根本是「騙鬼」，私心算計政治利益，這種喪權辱國的政府，不下架對得起國人嗎？

亞洲警察學會秘書長葉毓蘭說，蔡總統號稱辣台妹、護主權，天天拿護主權騙選票，實際連什麼是主權都搞不清楚，丟臉丟到國際去。她認為，去年永和中正橋發生加拿大人分屍案，其中一凶嫌藏匿菲律賓，台灣檢警透過美國在台協會請求菲律賓將犯嫌帶回台灣受審，這才是國家主權的行使。

(中時 )