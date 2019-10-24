花系列小生林煒日前因被拍到與女總裁街頭激吻，才讓林煒與香港演員妻子龔慈恩的分居消息曝光，龔慈恩對外坦言兩人已分居，已低調辦離婚手續，而與一對子女的龔慈恩定居香港的龔慈恩則寄情於工作，隨著她的新戲《牛下女高音》播出，龔慈恩被媒體問到離婚一事，她也侃侃而談。

龔慈恩與林煒20年夫妻緣分已盡，她曾在IG發文「大家都是低調的人，就讓一切淡淡的忘懷吧」，根據《東網》報導，龔慈恩表示離婚前的分居生活沒有太大改變，至於是否因與前夫分隔兩地導致婚變，龔慈恩則認為，林煒的工作、朋友生活都在台灣，而自己則把時間放在孩子身上。

至於林煒曾在訪問中提到「沒有什麼不是她安排」，龔慈恩遭指是「控制狂」，對此，龔慈恩則否認，並表示當初林煒是用正面態度說這件事，沒想到卻因這句成為話題。雖然20年婚姻最後離婚收場，不過龔慈恩則提到，對對方沒有怨恨，希望彼此都開心，現在她會專心做自己喜歡的事去追夢。

(中時電子報)