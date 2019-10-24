國民黨立委黃昭順今日於立法院內政委員會質詢表示，內政部長徐國勇三年前說過沒有任何國家會放棄刑事案管轄權。但最近碰到陳同佳案卻改口要香港政府主動審判。黃昭順質疑徐國勇前後立場不一，並問到：「你是忘記了，還是害怕想起來？」

黃昭順指出，前兩天徐國勇受訪時說，陳同佳涉嫌在台殺害女友案，港府應該主動審判。但2016年4月14日徐國勇在政論節目討論肯亞台灣人電信詐騙案時，表示沒有任何國家在遇到刑事案件會放棄管轄權。

黃昭順表示，當年肯亞案時，台灣上下都想辦法要把台灣罪犯引渡回台受審。但陳同佳案為何沒有做到同樣的努力。陸委會主委陳明通代為回答表示，自9月30日起相關部會已有針對此案召開會議討論，並認為跨境犯罪需要雙邊國家司法互助。

黃昭順進一步說到，過去只要國民黨接觸中國官員，就被指責是賣台。但北京政協管浩鳴上月來台會見徐國勇，卻無人問津。徐國勇表示，事前不知道管浩鳴是北京政協，如果知道就不會同意見面。

(中時 )