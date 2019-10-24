國內BOT案弊端頻傳，新北市議會民進黨團今在新市議會總質詢時，向新北市長侯友宜爭取將公有地BOT開發案納入市議會監督，為公共利益把關，侯友宜表示，BOT案因無使用市府預算，依法不需接受議會監督，我們依法辦事。

民進黨新北市議員李坤城指出，連學校廁所報拆都要經過議會同意，BOT開發案使用市府公有地，規畫過程卻不需經過議會同意，衍生許多問題。

他舉三重玫瑰停車場BOT案為例，廠商已做好前期規畫，附屬事業使用的樓地板面積配合廠商財務評估，從不超過3分之1調整為超過2分之1，多了7000平方公尺，放大了廠商潛在利益，原本可以規畫的公托、公幼等公益設施空間，占比卻被放到最小，議會卻只能做到事後檢討。

侯友宜表示，BOT一切都是公開透明，每個人都可以表示態度、聲音，市府也會接受大家的建議，在公開展覽過程，議會也已經在監督了。

李坤城質疑，市議會沒有實質監督權，就算有意見，對BOT案決策沒能帶來改變，澎湖縣政府為了防止BOT重大弊案，2016年由議長提案通過公有地BOT開發案必須經過縣議會同意，這就是展現議會對於BOT案監督的最具體例子，後續黨團會在市議會提案。

民進黨團總召何博文也說，一個BOT案動輒30年甚至50年，應以公共利益、主體事業為導向，有都市計畫的停車場用地，BOT後停車場只占百分之10，其他都是商業附屬設施，根本違反都市開發原則，過程如果可以融入議會監督，讓法律更加規範，相信弊端會比較少。

侯友宜強調，BOT案因無使用市府預算，依法不需接受議會監督，我們依法辦事，一定會慎重處理。

(中時 )