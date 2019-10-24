台中市政府警察局第四分局長吳耀南為加強「安居專案反毒」、「交通事故防制」等宣導工作，24日上午10時00分許親上警察廣播電台台中分臺「輕鬆上場」節目接受專訪，除了向聽眾說明臺中市政府警察局目前反毒成效與2020臺灣燈會相關交通管制措施外，竟還來一段RAP，顛覆傳統訪問內容，聽眾反應熱烈、踴躍call in，訪談在愉快、幽默的氣氛下結束。

吳耀南表示，為讓青年學子能遠離毒品的威脅，針對查緝不易的社區大樓、販毒與施用者以及毒品交易各處熱點強力掃蕩，透過「團體合作」、「深入社區」、「向上溯源」3大措施，建立「友善通報網」，透過與轄內各社區大樓、保全員等建立信任關係，將社區內疑似涉毒人口反映給警察，警察立即展開偵查，將反毒通報網絡發揮最大功效，並特別選了一首近日網路超夯的反毒歌曲「找出口的路」播放片段，該曲詮釋的是吸毒的人所面臨的困境，現場吳耀南來段RAP，讓主持人李瑋直驚呼連連。

吳耀南表示，「2020臺灣燈會」部分展區在南屯區文心森林公園，展覽主題為「童趣樂園」，內容以親子共遊、童趣歡樂為主題，展覽期間周邊將實施交通管制，為避免塞車及停車不便，建議參觀民眾以搭乘大眾運輸工具前往為宜。另考量展區週邊汽車停車格數不足，市府設有免費接駁車疏運，屆時歡迎賞燈民眾多加運用，期望給人民一個幸福宜居的居家環境。

受訪過程輕鬆、愉快，節目還穿插有獎徵答活動，吳耀南備有精美的茶杯禮盒當作有獎徵答的贈品，聽眾Call in更是熱絡，成功藉此次宣導，讓市民聽眾對於警察在反毒、交通事故防制工作上，留下更深刻的印象。

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(中時 )