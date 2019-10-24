國民黨總統參選人韓國瑜承諾民眾要在高山設立升旗台，行政院發言 人Kolas Yotaka表示，蘇揆上午在院會上指出，這是根本不認識山的人做的決策，他「大吃一驚、非常不當」。

Kolas說，周一政院才開了向山致敬記者會，隔了幾天就有總統參選人竟然說要在高山頂上興建水泥建物，這完全是破壞山林原貌，而且增加了很多人身風險，例如在討論中有人到會不會增加雷擊風險，或者若有人固定要上山升旗會增加的風險及人力，這些都是沒有經過縝密考慮的，因此蘇揆才會說，這是「根本不認識山的人做出來的決策」，所以才會「大吃一驚、非常不當」。

原民歡迎大家到山裡，但如果要設置任何具一定政治意象的符號，要尊重當地，昨天較令人錯愕的是這樣的想法並沒有考慮到要跟不同文化及價值的人溝通，雖然韓國瑜互動場合有支持者建議，但韓國瑜隨口即刻未經思考的答應，那不是能做不能做或國旗重不重要，重點是韓國瑜在答應任何承諾前要三思。

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(中時 )