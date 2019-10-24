交通部台鐵局為推廣鐵道觀光，將投入58億元採購60輛支線節能環保客車，不同於以往的通勤列車，支線客車將融入在地觀光特色，如平溪天燈、集集石虎等，車內設計則加入大片窗戶、餐桌等，讓火車也成為觀光一部份，預計今年底開始上網招標，最快後年可交車。

交通部台鐵局預計於10年內購置600輛城際客車、520輛區間客車、127輛機車與60輛支線節能環保客車，以進行系統設備改善工程，不過立委葉宜津今日在立法院交通委員會上指出，該計畫累計到今年編列預算共171.5億元，但截至今年8月底執行率僅3.07％，其中支線客車執行率更僅0.97％，決議刪減預算2億元。

台鐵局表示，各式列車採購案都正在辦理，其中60輛支線客車經由外部專家學者討論，招標策略則已委託專業單位評估中，而台鐵美學小組也加入討論列車設計。

台鐵局副局長馮輝昇表示，60輛支線客車招標文件預計在今年底備齊，並上網招標，希望明年第一季順利決標，後續開始設計工作，明年底初步概念設計出爐後，後年再陸續打造原型車、交車。

台鐵機務處長宋鴻康表示，購買支線客車經費約58億元，國產化能力約55％，不購買油電混合車的話還可再減少支出，因此刪減2億元應不至於影響計畫。

宋鴻康表示，為因應新車，台鐵局也會購入更多備品，並準備添購駕駛模擬機，由於支線路線多僅30公里以內，要訓練司機員相對困難，台鐵將參考高鐵購買駕駛模擬機潛力，評估是否比照辦理。

宋鴻康指出，60輛列車主體一樣，包含一輛觀光車廂、三輛一般車廂，預計將針對不同支線，加入不同主題概念，讓國內外旅客能有不同感受。

(中時 )