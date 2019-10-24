八點檔常常可以看到正宮抓姦後手撕小三的畫面，雖說大快人心，不過也有一定的戲劇成分。但是接下來這位「悍」正宮在對付小三與腥夫的「手段」可是一點也不手軟，而遭正宮打趴在地的小三、腥夫也因為這起狼狽的模樣，使他們「榮登」外國媒體。

Chinese man lies on top of his 'mistress' in the street to shield her as his raging wife and her friends kick them https://t.co/9a1SSqNpWk — Daily Mail Online (@MailOnline) October 24, 2019

據《每日郵報》報導，這起抓姦案發生在大陸的安徽，影片中只見小三躺在地上，腥夫趴在她身上「保護」她不受正宮傷害。看到這一幕，令正宮氣得踹了腥夫一腳，接著憤怒地狂踢小三外露的小腿，力道大到連趴在上方保護小三的腥夫也跟著晃動，遭踢的小三則發出淒厲的慘叫。然而，正宮仍不罷休，她開始用力的撕扯小三的衣服並用力的踢著哭喊的小三的頭，整起事件儼然是一場暴力的毆打。

面對這一場暴力的討伐，圍觀民眾紛紛拿出手機錄影直到鬧劇快結束時才似有人打電話請警察來處理。最終在正宮離去後這對被爆打的小三腥夫才狼狽的起身離開現場。

(中時電子報)