進入微涼的秋季，外帶茶飲業者推新品助攻業績！其中，一芳水果茶推出「一芳老街」系列三款新品，要讓消費者品味經典復古滋味！搭配新品上市，10/25至11/12促銷期間，單一價優惠中杯39元、大杯49元。

「一芳老街」系列新品包括金鑽鳳梨杏仁露、古釀冬瓜仙草露及蜜紅豆粉粿鮮奶，共三款新品同步開賣，以綿密（杏仁）、軟嫩（仙草）、Q彈（粉粿）三種不同嚼感，要搶攻所有咀嚼控！

一芳水果茶表示，「金鑽鳳梨杏仁露」選用品質良好台農十七號金鑽鳳梨，果肉細緻、口齒留香，鳳梨醬是一芳的招牌配料，這次加上口感綿密紮實的古早味杏仁露，酸甜又清爽。

此外，「古釀冬瓜仙草露」堅持遵循古法，使用純手工製作而成的冬瓜糖磚，熬煮成冬瓜茶，加上滿滿軟嫩仙草，甘醇香甜；「蜜紅豆粉粿鮮奶」嚴選綿密鬆軟的蜜紅豆，搭配Q彈粉粿與香濃鮮奶，層次豐富、咀嚼樂趣十足。

(工商 )