自暴龍主將出走之後，公鹿如今在東區除了76人之外，其他隊伍可以說是難出其右！公鹿不滿足於上個賽季場均投進13.5顆三分球的表現(全聯盟第二)，今年暑假加碼簽下馬修斯(Wesley Matthews)以及寇爾佛(Kyle Korver)將外圍的三分火力推上頂峰，如此一來對手在全力盯防公鹿射手群的同時，將無暇看管擅長衝撞禁區的上季MVP字母哥(Giannis Antetokounmpo)。

火箭排名在西區前段班好幾個賽季，距離奪冠卻始終差那臨門一腳，本季以保羅(Chris Paul)換來威斯特布魯克(Russell Westbrook)，威少與大鬍子哈登組成雙MVP陣容(威少2016-17球季MVP、哈登2017-18球季MVP)，成為聯盟最令人聞風喪膽的後場雙叉戟，火箭球迷坐穩了，本季一飛衝天準備衝擊冠軍了！

本週五上午8:00近三年的最有價值球員的三位球員將同場競技，本役的精彩程度絕對不在話下，至於在運彩方面要如何投注呢？筆者首推公鹿不讓分勝！雖然火箭身在主場、陣容又星光熠熠，但方開季兩位MVP需要時間互相磨合，最重要的是要讓威少習慣無球跑動，畢竟他的搭檔哈登上季出手次數可是全聯盟最多（場均24.5次），反觀公鹿熱身賽五場全勝士氣高昂，喜歡高賠的朋友不妨嘗試公鹿不讓分勝。

另外，「大分」也是一個不錯的選項，首段提到公鹿上季場均命中三分球數全聯盟第二，陰錯陽差第一名就是其對手火箭（場均16.1顆）！全聯盟最會投三分球的兩隊因緣際會碰上彼此哪有出現小分的道理呢？上季兩隊場均得分總合就高達232了，更何況今年暑假鹿、箭同時補強進攻，此役大分機會極為濃厚！

(中時電子報)