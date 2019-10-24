新竹查緝隊將35袋、總重達831.8公斤市值超過8億元的安非他命，送至新竹市環保局垃圾焚化廠完成銷毀。（新竹查緝隊提供／陳育賢新竹傳真）

新竹查緝隊將35袋、總重達831.8公斤市值超過8億元的安非他命，送至新竹市環保局垃圾焚化廠完成銷毀。（新竹查緝隊提供／陳育賢新竹傳真）

新竹查緝隊將35袋、總重達831.8公斤市值超過8億元的安非他命，送至新竹市環保局垃圾焚化廠完成銷毀。（新竹查緝隊提供／陳育賢新竹傳真）

海巡署新竹查緝隊2018年4月間在距台灣 1800公里外的南沙太平島海域，查獲我國籍漁船載運毒品，當場起出35袋、總重達831.8公斤市值超過8億元的安非他命，全案定讞後，近日送至新竹市環保局垃圾焚化廠完成銷毀，這也是該焚化廠焚燒毒品量最多的1次。

環保局長江盛任表示，新竹市垃圾焚化廠偶而會義務接受相關單位委託代銷毀毒品等非法物品，焚場廠有嚴格且精密的汙染防制設備，燃燒後的空氣是經過處理後才會排放，不會有疑慮，安全方面民眾不需擔心。

新竹查緝隊指出，陳姓主嫌去年接受泰國國際販毒集團委託，以1趟200萬元代價，委託曾姓船長於去年1月從高雄興達港出發，前往馬來西亞接運安非他命，並以飼料袋魚目混珠，藏於船艙企圖運毒至菲律賓。

而新竹查緝隊接獲線報循線前往南海距台灣1800公里、南沙太平島海域當場將該漁船緝獲，案經新竹地檢署起訴，今年5月最高法院判決定讞，陳嫌依毒品罪嫌判處12年有期徒刑，扣案的831.8公斤毒品及運輸工具的漁船沒收銷毀。

由於此案毒品數量眾多，為求安全與慎重，新竹地檢署近日特別指揮新竹查緝隊及特勤隊幹員，全副武裝將扣押年餘的35袋安非他命毒品，由新竹地檢署一路戒護至新竹巿環保局垃圾焚化廠，經現場清點數量無誤後投入焚化爐，並由地檢署、環保局及海巡人員在場監控，確認全數毒品銷毀迨盡。

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(中時 )